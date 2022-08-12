Пекин, , 08:45 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery Holding Group Co., Ltd. сообщил о высоких продажах за первые семь месяцев 2022 года, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Эмблема Chery Chery Motors

За период с января по июль Chery продала 606 783 автомобиля, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт достиг 198 859 автомобилей.

Только в июле Chery продала 131 533 автомобиля, что на 57,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа 50 614 единиц было продано за рубежом, что на 90,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является месячным рекордом компании.

Продажи электромобилей Chery в июле выросли на 253% в годовом исчислении, достигнув 25 617 единиц, что также стало месячным рекордом компании.