Бишкек, 12 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года Киргизия наторговала с другими странами-членами Евразийского экономического союза на $2 млрд (120,9 млрд рублей). Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года товарооборот вырос на 34%. При этом экспортные поставки увеличились в 1,7 раза, а импортные поступления — на 23%.

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией и Казахстаном — на их долю приходится 70% и 27,9% от общего объёма товарооборота республики в рамках ЕАЭС.