Оренбург, , 08:42 — REGNUM При поддержке правительства Оренбуржье будет организован отдых около 200 детей из Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщили 12 августа в пресс-службе областного правительства.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

В Орске с 13 августа отдохнут 100 школьников. Детей разместят в детском оздоровительном лагере «Дружба» до 29 августа. Для ребят подготовлена насыщенная программа.

По поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера ещё 93 школьника из Перевальского района ЛНР отдохнут в Крыму. Путёвки приобрело областное правительство. Дети проведут почти три недели августа в оздоровительном пансионате «Радуга» Бахчисарайского района.

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