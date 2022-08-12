Пекин, 12 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что борьба США с 1,4 млрд населения Китая добром не кончится.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

По его словам, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посещением Тайваня устроила политическую провокацию и создала напряжённость.

«Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится», — сказал дипломат в совместном интервью китайским СМИ.

Ван И подчеркнул, что статус-кво в Тайваньском проливе меняет не Китай, а США, которые пытаются с помощью Тайваня контролировать Пекин, а также власти Тайбэя, которые предаются несбыточным мечтам о независимости.