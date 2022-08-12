Южно-Сахалинск, 12 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Единую транспортную систему создают в Южно-Сахалинске. Для жителей города предусмотрят возможность удобно пересаживаться на городские автобусы с пригородных поездов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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«Год назад мы приняли важное решение об интеграции железной дороги в систему общественного транспорта. Первый узел строится в центре города, еще один появится в Дальнем. Мы создаем единую транспортную систему, чтобы люди могли удобно и быстро добираться в разные точки областного центра», — отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Пересадочный узел будет достроен в октябре, центральный перрон — на месяц раньше. Пересаживаться с поездов можно будет как на городские, так и на междугородние автобусы, подчеркнул директор центра развития городской среды «Наш город» Василий Вишневский. Единая система транспорта также упростит сахалинцам путь в аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года на Сахалине полностью завершилась перешивка железнодорожных путей с японской на российскую колею — состоялось переключение движения на последнем участке железной дороги. До начала реконструкции Сахалин пользовался железной дорогой, оставшейся в наследие от японских властей, поэтому на железнодорожных составах приходилось менять колесные пары, чтобы они могли двигаться по острову.