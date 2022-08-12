Вашингтон, 12 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. За запрет входить на этаж тюрьмы, на котором содержался осужденный за убийство Джорджа Флойда американский полицейский Дерек Шовин, восемь темнокожих сотрудников пенитенциарной системы США получат компенсации в размере $1,5 млн. Об этом 12 августа сообщает ABC News.

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«Восьми темнокожим сотрудникам исправительных учреждений было запрещено охранять Шовина в мае 2020 года — теперь они получают почти 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации за расовую дискриминацию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что занимавший на тот момент начальник центра заключения издал приказ о том, что темнокожим сотрудникам запрещается входить на этаж, где находился Шовин. При этом приказ был отменён уже через час.

Отметим, Дерек Шовин был осужден за убийство темнокожего Джорджа Флойда и нарушение его прав на 22,5 года тюремного заключения. При этом убийство Флойда стало причиной массовых протестов и беспорядков в США летом 2020 года.