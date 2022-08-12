Бишкек, 12 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. За первое полугодие 2022 года Киргизия наторговала с другими странами на $5 млрд (около 302,3 млрд рублей). Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем внешнеторгового оборота республики увеличился на 25,4%.

При этом продажи киргизстанской продукции за рубеж снизились на 40,5%, а поступления иностранных товаров в страну, напротив, увеличились в 1,7 раза.