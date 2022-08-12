Нижний Новгород, 12 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Нижегородской области уже третий месяц продолжается снижение потребительских цен. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Nedelya40.ru Цены на продукты

Июльские цены оказались ниже июньских на 0,62%. Это связано с тем, что плодоовощная продукция в регионе подешевела за этот период на 18%, остальные продовольственные товары — на 2,3%, а непродовольственные — на 0,4%.

Наиболее активно в течение последнего месяца падали цены на капусту — за июль она подешевела сразу на 43%, на картофель — на 36,7%, а также на огурцы и помидоры — на 21%.

Чуть медленнее снижались цены на сахарный песок — на 13,9%, на фрукты и цитрусовые — на 13,5%, на куриные яйца — на 9,3% и на куриное мясо — на 5,7%.

В то же время в регионе продолжается рост расценок на услуги, оказываемые населению — за последний месяц они увеличились на 1,5%.