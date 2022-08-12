Москва, 12 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России запустило исторический мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр», который посвящен освобождению Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

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«Очередной мультимедийный раздел «Шагнувшие за Днепр» рассказывает про подвиги советских воинов, освободивших Днепропетровск. В нем опубликованы оперативные документы соединений Красной Армии, наградные материалы освободителей Днепропетровска, учетные карточки воинских захоронений, письма благодарных днепропетровчан, политдонесения о зверствах фашистов и коллаборантов над мирным населением», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что к операции были привлечены войска 46-й и 8-й гвардейской армий, в составе которых насчитывались около 100 тыс. военнослужащих, 2 тыс. орудий и минометов и только пять танков.

Одной из особенностей операции стал ночной штурм Днепропетровска. Солдаты Красной Армии были подняты в решительную атаку в 3 часа ночи 25 октября.

«Сломив упорное сопротивление противника, развивая наступление, к 12.00 штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и промышленным центром Украины города Днепропетровск, городом и железнодорожной станцией Днепродзержинск, за день боя продвинулись от 5 до 16 км» — говорится в документе.

Вся тяжесть боя легла преимущественно на пехоту, поскольку широкий водный рубеж не дал возможности переправить артиллерию немедленно вслед за пехотой.

«Наступление на Днепропетровск, Диевку и Сухачевку было настолько стремительным, что противник не успел нанести значительный ущерб жилым строениям, не успел эвакуировать значительное количество имущества города и сел», — говорится в журнале боевых действий 152-й стрелковой дивизии.

Днепропетровская операция успешно завершилась 23 декабря 1943 года.