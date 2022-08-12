Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM Сотрудники Томскстата проанализировали цены на жильё в регионах Сибирского федерального округа во втором квартале 2022 года. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе статистического ведомства.

Так, самые дорогие квартиры на первичном рынке жилья оказались в Республике Алтай — в среднем 115,8 тыс. рублей за кв. метр. Самые дешёвые квартиры найдены в Хакасии — 79,6 тыс. рублей.

«На вторичном рынке жилья самая низкая цена за 1 кв. м также сложилась в Республике Хакасия — 68 773 рубля, а самая высокая в Республике Алтай — 99 941 рубль», — добавили в Томскстате.