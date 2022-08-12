Уфа, , 08:35 — REGNUM 63 автобуса большой вместимости для жителей Башкирии могут поступить в ближайшее время в Уфу. Об этом 12 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Автобус «Нефаз-5299» Vario Solo

Он сообщил, что за три года в Башкирию поступили 943 автобуса большого, среднего и малого классов, в том числе 201 автотранспортное средство было произведено по заказу региона автомобилестроительной компанией НефАЗ.

«Сейчас на заводе заканчивают сборку ещё 63 автобусов большой вместимости для наших жителей — красивых, удобных, безопасных. Работать они будут на газомоторном топливе — это очень важно с точки зрения экологии, особенно в больших городах», — сообщил глава региона.

Он пояснил, что эти автобусы будут отправлены на самые востребованные маршруты в Уфе и уфимской агломерации (в уфимские Дему, Затон, Сипайлово, Инорс).

Хабиров отметил, что автобусы среднего класса будут курсировать в сельских районах Башкирии.

«Важно, что наша работа по замене автобусов толкает к обновлению автопарка и частных перевозчиков. За последние два года они закупили более 150 новых автобусов», — сообщил он.

Глава Башкирии сообщил, что жители региона также просят добавить и удлинить маршруты, соединить автобусным движением населенные пункты внутри районов, пересмотреть графики движения.

Хабиров заверил, что постепенно все это будет сделано.