Уфа, 12 августа 2022, 08:35 — REGNUM 63 автобуса большой вместимости для жителей Башкирии могут поступить в ближайшее время в Уфу. Об этом 12 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что за три года в Башкирию поступили 943 автобуса большого, среднего и малого классов, в том числе 201 автотранспортное средство было произведено по заказу региона автомобилестроительной компанией НефАЗ.
«Сейчас на заводе заканчивают сборку ещё 63 автобусов большой вместимости для наших жителей — красивых, удобных, безопасных. Работать они будут на газомоторном топливе — это очень важно с точки зрения экологии, особенно в больших городах», — сообщил глава региона.
Он пояснил, что эти автобусы будут отправлены на самые востребованные маршруты в Уфе и уфимской агломерации (в уфимские Дему, Затон, Сипайлово, Инорс).
Хабиров отметил, что автобусы среднего класса будут курсировать в сельских районах Башкирии.
«Важно, что наша работа по замене автобусов толкает к обновлению автопарка и частных перевозчиков. За последние два года они закупили более 150 новых автобусов», — сообщил он.
Глава Башкирии сообщил, что жители региона также просят добавить и удлинить маршруты, соединить автобусным движением населенные пункты внутри районов, пересмотреть графики движения.
Хабиров заверил, что постепенно все это будет сделано.