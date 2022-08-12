Сан-Паулу, Бразилия, , 08:33 — REGNUM Тысячи бразильцев вышли на улицы нескольких городов в четверг 11 августа в защиту демократии перед лицом постоянных нападок президента Жаира Болсонару на систему голосования в преддверии выборов, передает агентство France-Presse.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Демонстрации были вызваны опасениями, что ультраправый лидер, показывающий слабые результаты в опросах общественного мнения, не признает результатов голосования на предстоящих выборах в октябре 2022 года, учитывая его неоднократные попытки поставить под сомнение избирательную систему Бразилии.

«После 200 лет независимости Бразилии мы должны думать о нашем будущем… но мы думаем о том, как не скатиться в прошлое», — сказал ректор университета Сан-Паулу Карлос Жилберту Жуниор перед собранием сотен ученых, бизнесменов, лидеров профсоюзов и членов гражданского общества.

За пределами университета тысячи людей держали плакаты с осуждением Болсонару и лозунгами «Уважайте голосование, уважайте народ».

«Наш президент уже дал понять, что сделает все возможное, чтобы помешать выборам, — сказала AFP 62-летняя архитектор Сабрина Кунья. — Я участвовала в студенческом движении во время военной диктатуры (1964—1985), я знаю, что нас ждет».

На университетском митинге продемонстрировали видеоролик, в котором бразильские художники зачитывают петицию «в защиту демократического правового государства». Этот документ собрал более 900 000 подписей.

«Мы живем в момент большой опасности для демократических норм, риска для институтов, инсинуаций о несоблюдении результатов выборов», — говорится в тексте.

Петицию подписали несколько соперников Болсонару на выборах, в том числе левый экс-президент Луис Инасио Лула да Силва, который 11 августа написал в соцсети: «Раньше наша страна была суверенной и уважаемой. Мы должны вернуть это».

Демонстрации также прошли в Рио-де-Жанейро, Бразилиа и Ресифи.

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