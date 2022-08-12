Москва, , 08:32 — REGNUM Российским Военно-воздушным силам 12 августа исполнилось 110 лет. Более века назад, 12 августа 1912 года, вопросы воздухоплавания и авиации передали из ведения Главного инженерного управления новому органы — Воздухоплавательной части Генштаба.

Су-57 ВКС России Topwar.ru

Отечественная авиация прошла длинный путь от аэропланов до современных авиакомплексов, многократно совершенствовалась и претерпевала изменения. За последними образцами техники — Су-57 и Су-75 — будущее мирового воздухоплавания. За годы истории развивались формы и способы воздушной борьбы.

Сейчас российская авиация стала ядром Воздушно-космических сил страны, выполняющих боевые задачи на Украине и в Донбассе.