Тбилиси, 12 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в антизападной политике, предательстве и работе на интересы России. С этими обвинениями он выступил вечером 11 августа на брифинге.

Unm.ge Ника Мелия

Лидер оппозиции отреагировал на заявление группы депутатов парламента Грузии Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе, недавно покинувших «Грузинскую мечту». Они отметили, что действия посла США Келли Дегнан свидетельствует, что она потакает перевороту в Грузии и пытается добиться, чтобы страна начала воевать с Россией.

«Все нападки на США — это реально шаги в сторону России и предательство национальных интересов Грузии», — заявил Мелия.

По его мнению, это является открытой «российской игрой». Лидер ЕНД назвал правящую партию «Российской мечтой» и заявил, что ей нужно бояться не США, а жителей Грузии.

«Грузинский народ, который обязательно вас победит, лишит захваченной власти, и это случится очень скоро», — пообещал лидер оппозиции.

Напомним, ранее Субари, Кавелашвили и Хундадзе обвинили Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране, совершить переворот и начать конфликтовать с РФ.