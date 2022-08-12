Париж, , 08:31 — REGNUM Решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма» вызвало резко негативную реакцию читателей французской газеты Le Figaro.

В комнате гнева показывают, как проявляется агрессия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Чихуахуа пытается укусить медведя… дальше будет смешно», — написал один из пользователей.

Другой читатель с ником Asinus считает такое решение глупым.

«США разожгли пожар в стране, коррупция которой осуждается европейскими инстанциями, НАТО продолжает свою работу по дестабилизации в Европе. Санкции оборачиваются против европейцев. Настоящий враг — это США и НАТО, которые приносят несчастье европейцам», — подчеркнул он.

«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счёты с бывшим СССР?» — задался вопросом читатель издания LMAA.

Он заявил о том, что Латвия и другие страны региона живут за счёт Западной Европы.

«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», — добавил читатель.

Пользователи отмечают, что Латвия с населением менее двух миллионов человек не имеет большого политического веса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа национальный парламент Латвии принял официальное заявление, в котором назвал Россию государством, «поддерживающим терроризм», и обвинил в якобы насилии по отношению к мирному населению Украины. Также Латвия призвала названное в заявлении «евроатлантическим» западное сообщество и партнёров безотлагательно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью помешать российской армии «продолжать военные действия на Украине».

В МИД Росси назвали решение Сейма Латвии о признании России «спонсором терроризма» провокационным.

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