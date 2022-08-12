Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Чувашии на территории четырёх муниципальных образований вывоз мусора обойдётся почти в 295 млн рублей. Соответствующее извещение о закупке у единственного поставщика размещено на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мусор Марина Каширская © ИА REGNUM©

Заказчиком является региональный «мусорный» оператор — общество «МВК «Экоцентр». Речь идёт об оказании услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, на территории Чебоксар (Ленинского и Калининского районов, посёлка Новые Лапсары, микрорайона Новый город), Новочебоксарска, Марпосадского и Чебоксарского района. Это отходы четвёртого и пятого классов опасности, а также медицинские отходы.

Согласно приведённым расчётам, прогнозное расстояние транспортирования ТКО (суммарное расстояние за весь срок, на который заключается договор) от места размещения контейнеров до полигонов составляет 1 356 487,13 км в год. Общая масса ТКО в год оценивается в 122 900,4 тонны.

Как следует из документов, договор на оказание данных услуг заключён с обществом «Эковоз» (г. Чебоксары) и вступит в силу 13 августа. Договор будет действовать в течение года, до 13 августа 2023 года.

Начальная цена контракта составила294 960 960 рублей, в том числе стоимость вывоза 1 тонны ТБО — 2400 рублей.

Напомним, общество «МВК «Экоцентр» является региональным оператором по обращению ТКО на территории Чувашии. Компания начала работать в октябре 2018 года и отвечает за весь цикл обращения с мусором.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года прокуратура Чувашии заявила о выявлении в Чебоксарах нарушений требования закона при заключении договора между региональным «мусорным» оператором и перевозчиком бытовых отходов.

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