Оренбург, 12 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Оренбурге анонимные угрозы о теракте в здании мирового суда оказались ложными, сообщили в объединённой пресс-службе судов Оренбуржья.

Зал суда

В ходе проверки здания взрывчатых веществ не обнаружено. Судьи вернулись к работе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 12 августа мировые судьи получили анонимные письма о минировании здания. Стоит отметить, это уже третий случай ложных сообщений о готовящемся теракте в зданиях мирового суда в регионе.