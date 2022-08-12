Томск, 12 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Томской области проверили готовность к новому учебному году 98 учебных корпусов и мастерских колледжей и техникумов, а также 31 общежития. Серьёзных нарушений не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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Все 32 учебных заведения в Томске. Северске, Стрежевом, а также в районах готовы к работе. Они прошли проверку по показателям медицинского обслуживания, организации питания, материально-технической базы, антитеррористической и пожарной безопасности.

«Сводный доклад об итогах приемки профессиональных образовательных организаций Томской области будет направлен в Министерство просвещения РФ», — добавили в администрации.