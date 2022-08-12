Москва, , 08:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Европарламенту следует прервать каникулы, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Парламентарий обратил внимание на то, что Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы.

«Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы. Европарламенту правильно прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейских граждан», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы, подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Украина нанесла несколько ударов по ее территории, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, ежедневно отражая удары боевиков ВСУ по объекту, уход ВС России может обернуться катастрофой, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки на Запорожскую АЭС пообещал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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