Челябинск, , 08:27 — REGNUM В Челябинской области квоты для получения разрешения на временное проживание в России с начала года получили 52 иностранца. Соответствующие решения приняла комиссии по распределению квот, которая действует в региональном управлении миграции, сообщает официальный сайт южноуральского главка МВД.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего за год комиссия рассмотрела 679 заявок-анкет. Последнее заседание состоялось на текущей неделе. По итогам рассмотрения 69 заявок было принято четыре положительных решения.

Всего на 2022 год для Челябинской области установлена квота в 200 иностранцев. Её определило правительство Российской Федерации распоряжением от 11 октября 2021 г. № 2856-р.