Оренбург, 12 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Оренбурге энергетики отсудили у семейной пары 943 265 рублей за нелегальное потребление электроэнергии, сообщили 12 августа в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Nastol.com.ua Электричество

Специалисты ПАО «Россети Волги» выявили самовольное подключение к электросетям. В результате в подвале жилого дома электричество потреблялось незаконно и без оплаты.

Энергетики в судебном порядке потребовали взыскания неосновательного обогащения в результате бездоговорного потребления ответчиками электрической энергии. Центральный райсуд города встал на сторону истца. Ответчики обжаловали решение, но безрезультатно.