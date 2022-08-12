Грозный, , 08:24 — REGNUM Четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа попали в список регионов России, неэффективно управляющих лесными фондами. Среди 20 субъектов-аутсайдеров по итогам 2021 года оказались Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Об этом говорится в сообщении Рослесхоза.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Для установления качества управления лесным фондом рассматривались 36 критериев, в числе которых обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическая деятельность. Глава ведомства Иван Советников предложил отстающим регионам принять меры совместно с Рослесхозом для повышения эффективности управления лесным хозяйством.