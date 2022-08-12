Москва, 12 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Модернизированная 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 прошла государственные испытания, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Танковый биатлон — 2017»

По его словам, в ближайшее время ожидается присвоение образцу литеры «О1». После этого машину могут принять на вооружение.

«Её государственные испытания уже завершены», — сказал Артяков РИА Новости.

Он добавил, что у этой машины нет конкурентов ни в стране, ни за её пределами. По огневой мощи 2С25 не уступает танкам типа Т-80, Т-90, по подвижности на суше и воде сопоставима с БМД-4М и БМП-3.

Улучшенная САУ 2С25 — бронированная гусеничная плавающая машина с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Она может преодолевать водные преграды при волнении до трёх баллов и одновременно вести стрельбу. Действовать машина может в высокогорье, в тропическом климате, в болотистой местности. Предназначена она в первую очередь для подразделений ВДВ.

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