12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 10:18 — REGNUM Известие о том, что читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма, активно обсуждают в российских соцсетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Если бы правительство Франции на официальном уровне сделало такой шаг, было бы значимо», — считает Светлана.

«К сожалению, французы идут в мейнстриме антироссийской политики. Не нужно их обелять», — считает Ирина Лютая.

«Если все россияне дружно чихнут в сторону Латвии, то её просто сдует… Даже боюсь представить, что будет, если они потом еще и высморкаются в ту сторону», — иронизирует Владимир.

«Латвия всегда сосуществовала на чём-то чужом — именно сосуществовала. Раньше республику из неё делал СССР. И сделал. А потом Латвия захотела в Евросоюз. И теперь сосуществует с ним. И адаптируется к нему, конечно. А попроще — подпевает. Иначе им ничего не дадут. От слова «ничего». А им хочется. Потому что завидно. Но самим — никак. Потому что у самой Латвии ничего нет. От слова «ничего«», — поделился мнением Игорь С.

«Они вышли «чистенькими» из союза, все долги и обязательства взяла на себя Россия, а они только свободы и дешевые ресурсы по ценам, сопоставимым с теми, что были у них, когда они были в составе СССР. Америка за счет этих карликов устраивает провокацию за провокацией, цель — спровоцировать Россию на агрессивные ответные действия, латышей им не жалко, разменная монета в большой политической игре», — считает Владимир Еленский.

«На самом деле прибалты вовсе не сводят счёты с СССР (Россией) — он ничего им не сделал, и они от него получали только пользу! Они выслуживаются перед новым хозяином, отрабатывают свою пайку хлеба! Ничего личного — работа такая!» — поддерживает Л.

Освобождение Риги Красной армией. 1944

««Хозяин, хозяин, мы еще и вот можем! Тебе нравится? Мы заслужили конфетку?». Тьфу, противно даже думать об этом!» — отозвалась о решении Латвии Наталья Бедяшова.

«Надо вообще России отказать им поставлять свой российский газ, наложить санкции в полном объеме и вообще разорвать с этими агрессорами и нацистами дипотношения», — считает Руслан Сергеев.

«Прежде чем «не давать, перекрыть», пусть деньги вернут, которые Россия заплатила Швеции и получила в вечное пользование все эти земли и людей, проживающих на этих землях», — предлагает Анвар Талибов.

«Очень громко будут кричать в Латвии в холод и проситься погреться в Россию. Только визы-то отменены…» — заметила Татьяна Смирнова.

«Маленькие Прибалтийские страны активно раскачивают экономику Европы», — считает Алена Колосова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа латвийский сейм проголосовал за признание России «государством, поддерживающим терроризм», призвав также страны Европейского союза прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам. По словам латвийских депутатов, на Украине Москва сама избрала «жестокий, аморальный и противоправный» способ поведения, пытаясь «запугать и деморализовать народ Украины и её вооруженные силы».

Это обстоятельство спровоцировало критику не только в России, но и за рубежом. К примеру, один из читателей французской газеты Le Figaro заметил: в Латвии «лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США». Другой участник дискуссии заявил, что санкции оборачиваются против европейцев и настоящий враг — это США и НАТО. Другой читатель отметил, что сама по себе Латвия вообще не имеет большого веса.

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