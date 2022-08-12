Сеул, , 08:24 — REGNUM Число погибших из-за наводнений, вызванных сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, выросло до 13 человек, сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 12 августа 06:00 по местному времени, шесть человек числятся пропавшими без вести, 18 человек — получили ранения.

Отмечается, что наибольшее число погибших зафиксировано в южнокорейской столице Сеуле.

Уточняется, что затопленными оказались 4535 объектов недвижимости, преимущественно, в Сеуле. Эвакуировались из зоны бедствия 6299 человек.

В общей сложности под водой оказалось 878,5 га посевных полей, погибло свыше 86 тыс. голов скота.