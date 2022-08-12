Сеул, 12 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Число погибших из-за наводнений, вызванных сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, выросло до 13 человек, сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По состоянию на 12 августа 06:00 по местному времени, шесть человек числятся пропавшими без вести, 18 человек — получили ранения.

Отмечается, что наибольшее число погибших зафиксировано в южнокорейской столице Сеуле.

Уточняется, что затопленными оказались 4535 объектов недвижимости, преимущественно, в Сеуле. Эвакуировались из зоны бедствия 6299 человек.

В общей сложности под водой оказалось 878,5 га посевных полей, погибло свыше 86 тыс. голов скота.