Сеул, , 08:21 — REGNUM Над акваторией Жёлтого моря 12 августа потерпел крушение истребитель F-4E, задействованный в учениях южнокорейских ВВС. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Истребитель F-4 ВВС Японии Toshi Aoki — JP Spotters

По его данным, самолёт рухнул в море в 35 километрах от Сеула, оба пилота истребителя смогли катапультироваться. Соответствующие структуры приступили к установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Тайваня потерпел крушение легкомоторный самолет.

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