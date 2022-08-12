Сеул, 12 августа 2022, 08:21 — REGNUM Над акваторией Жёлтого моря 12 августа потерпел крушение истребитель F-4E, задействованный в учениях южнокорейских ВВС. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По его данным, самолёт рухнул в море в 35 километрах от Сеула, оба пилота истребителя смогли катапультироваться. Соответствующие структуры приступили к установлению причин и обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, на юге Тайваня потерпел крушение легкомоторный самолет.
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