Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Во время проведения спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины Россией были взяты под контроль украинские месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются не менее чем на $12,4 трлн. Об этом 11 августа написала газета The Washington Post.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению издания, которое ссылается на данные компании из Канады SecDev, на данный момент российская сторона контролирует 63 месторождения угля на Украине, 11% запасов нефти, 20% запасов газа и 42% месторождений редкоземельных элементов и в том числе лития, который необходим для производства аккумуляторов.

Помимо того, указывается, что киевский режим также потерял крупные месторождения урана, золота и известняка, а также может лишиться доступа к двум третям своих запасов энергоресурсов и минералов.

Также отмечается, что все указанные месторождения необходимы для производства высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации и потому, это их потеря Киевом затруднит западным странам поиск альтернатив импорту из России и Китая.

При этом уточняется, что из-за сложившейся ситуации инвестиционные проекты в энергетике и горнорудной промышленности оказались заморожены.

Кроме того, директор украинского аналитического центра экономики Станислав Зинченко заявил газете, что имеется риск того, что Украина может превратиться в одну из стран Прибалтики, которые не могут поддержать свой промышленный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 12 августа из украинских портов.