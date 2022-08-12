Кызыл, , 08:21 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом, 96 пациентов выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Новые носители зарегистрированы в Кызыле и восьми районах. Среди заразившихся восемь детей. Общее число подтверждённых случаев инфицироания с 1 января 2022 года достигло 13 415. Скончались за тот же период времени 48 пациентов.

«На лечении находится 637 человек, в том числе на стационарном — 107. В тяжёлом состоянии 6 человек. К аппарату ИВЛ подключен 1 больной», — добавили в ведомстве.