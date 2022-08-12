Екатеринбург, 12 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Нижний Тагил Свердловской области прибыли два ретротрамвая производства «Уралтрансмаша». Транспорт выйдет на линию в День города 12 августа, сообщил в социальных сетях мэр Владислав Пинаев.

пресс-служба администрации Нижнего Тагила Ретротрамвай в Нижнем Тагиле

Предполагается, что трамваи будут сдавать в аренду. На них устроят экскурсии по городу. Одними из первых трамвай протестируют уральский полпред Владимир Якушев, бывший министр культуры России Владимир Мединский и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Первый ретротрамвай уже выходил на обкатку вечером 11 августа. На нём проехал мэр Владислав Пинаев.