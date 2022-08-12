Кишинёв, , 08:17 — REGNUM Нежелание властей Молдавии поднять тарифы на газ до уровня, который бы соответствовал закупочной цене, вызвано стремлением нарастить долг перед Россией и добиться отключения газа. Об этом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил 11 августа в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власти очень хотят, чтобы Россия перекрыла нам газ», — заявил Додон.

По его мнению, подписанное с Газпромом соглашение мешает молдавской стороне проводить свои схемы. По этой причине якобы создаётся повод для закупки газа на других условиях.

«Хотят закупать газ на рынке, в офшорах, по непонятным ценам. А там можно «мутить», сколько угодно», — написал экс-президент.

Напомним, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Ранее недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета. В августе Чебан заявил, что «Молдовагаз» на сможет заплатить.

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