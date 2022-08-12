Оренбург, 12 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбурге резко увеличилось количество пациентов с ОРВИ. Показатель заболеваемости отмечен на уровне января, сообщили 12 августа в региональном минздраве.

Градусник

Главврач Оренбургской станции скорой медпомощи Валентин Иванов проинформировал, что нагрузка на бригады скорой помощи растёт. Только за десять дней августа зафиксировано 2 тыс. обращений пациентов с вирусными инфекциями. Температурящие пациенты возглавляют ТОП вызовов скорой помощи. Ежесуточно врачи выявляют до 30 пневмоний.

Медики рекомендуют оренбужцам грамотно пользоваться кондиционерами. Когда за окном +35°С, нельзя настраивать кондиционер в помещении на 19°С. Резкие перепады температуры воздуха провоцируют возникновение простудных заболеваний.