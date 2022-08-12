Джакарта, 12 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Продолжение усилий ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по содействию мирному процессу в Мьянме будет обсуждаться на саммите лидеров ассоциации в ноябре, сообщает Antara.

Asean.org АСЕАН, 2022

Глава стратегического бюро министерства иностранных дел Индонезии Ахмад Ризал Пурнама заявил, что это решение было принято министрами иностранных дел стран АСЕАН на встрече в Камбодже на прошлой неделе.

«Согласно результатам совместного коммюнике, министры иностранных дел стран АСЕАН заявили, что позже на саммите главы государств АСЕАН оценят прогресс в реализации консенсуса из пяти пунктов, а затем решат, что АСЕАН будет делать дальше», — заявил Ахмад Ризал Пурнама.

Действия Индонезии, которая будет выполнять функции председателя АСЕАН в 2023 году, во многом будут зависеть от результатов обсуждения лидеров АСЕАН на предстоящем саммите.

Мьянма оказалась в порочном круге насилия с тех пор, как военные захватили власть у избранного правительства в феврале 2021 года.