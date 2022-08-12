Москва, 12 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Санкции стран Запада против России полностью провалились, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Главный вывод, который мы можем и должны сделать на основании опыта, полученного почти за последние шесть месяцев: антироссийские санкции полностью провалились», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможности Европейского союза для дальнейшего ужесточения санкций против России практически исчерпаны.

Читайте также: Постпред РФ: Евросоюз почти исчерпал возможности для новых санкций