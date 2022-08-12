Новосибирск, , 08:16 — REGNUM Телекоммуникационные компании при содействии новосибирского министерства цифрового развития и связи направили в Беловодский район Луганской Народной Республики оборудование для монтажа волоконно-оптических линий связи и более 200 wi-fi-роутеров. Об этом сообщили в правительстве региона.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Дополнительно к отправке готовится партия компьютеров, многофункциональных устройств и сетевого оборудования. Также прорабатывается возможность направления новосибирских монтажных бригад для восстановления линий связи на территории Беловодского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область и Луганская Народная Республика заключили соглашение о сотрудничестве. Среди направлений совместной работы — восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры на территории Беловодского района.