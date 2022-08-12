Два мирных жителя ДНР пострадали, наступив на «Лепестки»
Донецк, 12 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике из-за срабатывания противопехотных мин пострадали два мирных жителя. Об этом 12 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
По информации штаба, за минувшие сутки в Донецке получили ранения два мирных жителя после того, как наступили на сброшенные Киевом мины ПФМ-1 «Лепесток».
В штабе подчеркнули, что использование таких мин запрещено. «Лепестки» из-за малозаметности представляют особую опасность для мирных жителей и детей.