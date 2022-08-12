Москва, , 08:14 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал во взыскании с крупного производителя ракетных двигателей — АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова» более 372 млн рублей. Сумма Минпромторгом России была заявлена как штрафные санкции по госконтракту от 2015 года. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Изготовлена пока только результативная часть решения судьи Титовой, в которой указано — «в удовлетворении исковых требований Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН: 7 705 596 339) — отказать».

Напомним, дело слушалось с марта 2022 года. В нём речь шла «о взыскании пени в размере 372 114 000 рублей за просрочку исполнения 1 и 4 этапов ОКР по госконтракту от 30.11.2015 года».