Сеул, , 08:15 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 128 714 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

По его данным, 464 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Сообщается, что ежедневное число случаев заражения сокращается второй день подряд, однако нынешний показатель по-прежнему выше показателя, зафиксированного на прошлой неделе.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло21 111 840. Также за минувшие сутки в стране скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 499 человек. Уровень смертности составил 0,12%.