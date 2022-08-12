Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В Чувашии планируют приобрести четыре маммографа для центральных районных больниц. Соответствующее извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Заказчиком является региональное казённое учреждение «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» минздрава Чувашии. Закупаются четыре маммографические рентгеновские стационарные системы (цифровые) для четырёх учреждений здравоохранения: урмарской, чебоксарской, моргаушской центральной районных больниц и шумерлинского межтерриториального медицинского центра.

Начальная цена аукциона определена в размере56 893 333,36 рубля. Таким образом, средняя стоимость одного маммографа составляет более 14,2 млн рублей.

Помимо поставки самого оборудования, подрядчик также должен обеспечить его ввод в эксплуатацию и обучить использованию специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие. Заявки завершат принимать 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , в первом полугодии 2022 года выездные передвижные маммографы Республиканского клинического онкологического диспансера провели 138 выездов в 11 районов, осмотрены 4374 жительниц Чувашии. По итогам исследований подозрение на злокачественное новообразование выявлено у 53 женщин.