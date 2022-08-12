Чебоксары, 12 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Чувашии планируют приобрести четыре маммографа для центральных районных больниц. Соответствующее извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Заказчиком является региональное казённое учреждение «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» минздрава Чувашии. Закупаются четыре маммографические рентгеновские стационарные системы (цифровые) для четырёх учреждений здравоохранения: урмарской, чебоксарской, моргаушской центральной районных больниц и шумерлинского межтерриториального медицинского центра.

Начальная цена аукциона определена в размере56 893 333,36 рубля. Таким образом, средняя стоимость одного маммографа составляет более 14,2 млн рублей.

Помимо поставки самого оборудования, подрядчик также должен обеспечить его ввод в эксплуатацию и обучить использованию специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие. Заявки завершат принимать 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , в первом полугодии 2022 года выездные передвижные маммографы Республиканского клинического онкологического диспансера провели 138 выездов в 11 районов, осмотрены 4374 жительниц Чувашии. По итогам исследований подозрение на злокачественное новообразование выявлено у 53 женщин.