Мехико, , 08:10 — REGNUM Четыре сотрудника мексиканской радиостанции погибли от рук бандитов на севере штата Чиуауа в городе, расположенном на границе Мексики и США. Об этом 11 августа сообщает издание Milenio.

Убийство

Уточняется, что нападение на сотрудников радиостанции Megaradio произошло в городе Сьюдад-Хуарес перед пиццерией. Вооружённые злоумышленники открыли стрельбу без предупреждения. После убийства журналистов преступники прошли в заведение, где ранили как минимум четырёх человек.

Отмечается, что среди погибших был и директор радиостанции Алан Гонсалес. Кроме того, власти города сообщают о поджоге грузового автомобиля и обстреле здания местной прокуратуры. Предстоит выяснить, есть ли связь между этими событиями. В настоящий момент начато расследование обстоятельств происшествия, которое стало одним из многочисленных эпизодов волны насилия в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Хуарес, в результате столкновений между двумя конкурирующими бандами погибли три человека.

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