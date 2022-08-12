Москва, , 08:08 — REGNUM В мобильном приложении «Госуслуги Авто», которое реализуется благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», запустили новый сервис — «Европротокол онлайн». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 2021 года для пользователей по всей стране заработало приложение «Госуслуги Авто». С момента запуска его скачали уже более 1,6 млн раз. Это технологическое решение призвано стать единым окном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автовладельцев. Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол онлайн. В дальнейшем приложение станет еще более функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение нужных услуг», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Сервис сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса — с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Оформить ДТП онлайн можно только в том случае, если нет пострадавших и не причинён ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. Возможное возмещение ущерба от аварии:

• до 400 тыс. руб. — если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий;

• до 100 тыс. руб. — если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Новый сервис «Европротокол онлайн» создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» благодаря совместной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний. Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах.