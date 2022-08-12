* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:07 — REGNUM Новостной сайт ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поздно вечером 11 августа опубликовал информационный бюллетень, в котором группировка взяла на себя ответственность за убийство маулави Рахимуллы Хаккани, одного из высокопоставленных членов «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

В бюллетене говорится, что террорист-смертник группировки обошёл все посты безопасности, добрался до школы Рахимуллы Хаккани в Кабуле и совершил подрыв. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что, кроме этого высокопоставленного члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате атаки были убиты ещё несколько человек.

Западные СМИ сообщили 11 августа, что несколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе шейх Рахимулла Хаккани, были убиты в результате теракта в районе «Шаш-Дарак» в Кабуле. На видеозаписи, которая была опубликована в социальных сетях, видно, что дверь и окна дома, где произошёл взрыв, были выбиты, а труп, предположительно, смертника, пинают и забрасывают камнями.

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Твиттере, что «шейх Рахимулла Хаккани был убит в результате жестокого нападения безжалостного врага».

Халид Задран, представитель полиции Кабула, заявил, что сам маулави и его брат погибли в результате взрыва в школе, принадлежащей Рахимулле Хаккани.

Западные СМИ сообщили, что взрыв осуществил человек, который ранее потерял одну ногу и пронёс взрывчатку в протезе.

Рахимулла Хаккани был активен в Пакистане до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан, и руководил религиозной школой в Пешаваре, а после падения предыдущего афганского правительства перевёл свою школу в Кабул.

Многие талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе командиры и лидеры группировки, являются учащимися школы шейха Рахимуллы Хаккани, которая действовала в Пешаваре последние 20 лет.