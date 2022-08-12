Москва, , 08:07 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС стартовали новые образовательные программы, которые до конца года пройдутпочти 7,7 тыс. государственных и муниципальных служащих из всех 85 регионов России. Знания, которые получат слушатели, позволят их регионам перейти на новый цифровой уровень, повысить качество госуслуг и улучшить работу с обращениями граждан.

Программы рассчитаны на разную аудиторию — от специалистов до руководителей региональных и федеральных органов власти и местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений, в том числе на заместителей губернаторов, ответственных за цифровую трансформацию. Обучающихся поделят на 3−5 потоков в зависимости от программы. При распределении слушателей учитывались пожелания региональных и федеральных органов власти и их потребности в специалистах в сфере цифровой трансформации. По окончании обучения специалисты получат удостоверения о повышении квалификации РАНХиГС.

«Новые программы реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Их смысл — помочь в решении конкретных задач, с которыми госслужащие сталкиваются в повседневной работе. По результатам обучения слушатели смогут эффективно использовать новые внедряемые решения, такие как платформа обратной связи, платформа государственных сервисов. Кроме того, на специализированных программах мы даем понятные механизмы цифровизации государственных услуг и реализации проектов цифровой трансформации. Такое обучение — это не только новые знания, оно готовит специалистов к конкретной работе на определенной должности», — отмечает Александр Шубин, заместитель директораЦентра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС по методологии и развитию команд цифровой трансформации.

Новые образовательные программы были разработаны экспертами Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС совместно с Минцифры России: управление ИТ-проектами в органах государственной власти, цифровизация государственных услуг, внедрение платформы обратной связи, внедрение платформы государственных сервисов. Подать документы и зарегистрироваться на новые образовательные программы можно на сайтеhttps://cdto.ranepa.ru/

Справка

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС с 2019 года проводит обучение государственных и муниципальных служащих, ответственных за цифровую трансформацию и развитие российских органов власти. За это время отбор на обучение прошли свыше 36 тысяч человек со всей России.

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС — ведущая образовательная, методическая и научная организация в сфере цифровой трансформации госуправления в России. Проводит образовательные программы для госслужащих, ответственных за цифровое развитие российских органов власти. В структуре организации создан Рекрутинговый центр Минцифры России, занимающийся оценкой, развитием и подбором специалистов в команды цифровой трансформации. К его поддержке на регулярной основе обращаются 39 федеральных органов исполнительной власти.