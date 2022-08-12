Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Во время обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа сотрудники ФБР надеялись найти там секретные документы о ядерном оружии. Об этом 12 августа сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа», — говорится в публикации.

При этом источники издания не привели каких-либо связанных с этим подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что почти половина граждан США считает, что ФБР правомочно провело обыск в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа в штате Флорида.