Токио, 12 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 августа получил четвёртую (бустерную) дозу вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает телеканал Fuji TV.

首相官邸 Фумио Кисида

65-летний глава правительства в присутствии журналистов привился препаратом американской компании Moderna.

Фумио Кисида «Это очень важная вакцинация как для вас самих, так и для тех, кто вас окружает, поэтому обязательно привейтесь в четвёртый раз».

В Японии, которая по мнению властей переживает седьмую волну распространения коронавирусной инфекции, двумя компонентами вакцины привились порядка 82% населения, третью прививку сделали 63,5%. В настоящее время в стране проходит очередная бустерная вакцинация граждан старше 65 лет, переход к массовой кампании запланирован к осени.

В Японии за время пандемии COVID-19 переболели более 15 млн человек, умерли более 34,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число заражённых коронавирусом нового типа — почти 250 тыс. человек.

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