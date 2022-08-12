Нью-Йорк, США, , 08:05 — REGNUM Российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, ежедневно отражая удары боевиков ВСУ по объекту, уход ВС России может обернуться катастрофой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря их (российским военным) усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим — мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться», — заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики неоднократно предпринимали попытки обстрела Запорожской АЭС. Россия настаивает на проведении миссии МАГАТЭ на атомной электростанции, а также на прекращении обстрелов ядерного объекта, повреждение которого может привести к катастрофе и радиоактивному заражению.

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