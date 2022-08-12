Якутск, , 17:46 — REGNUM В селе Тулагино-Кильдямцы на окраине Якутска достраивают здание врачебной амбулатории. Первых пациентов она примет в сентябре, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Батыревском районе Чувашии завершается строительство врачебной амбулатории Cap.ru

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Амбулаторию возводят благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Стройку 11 августа посетила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина с целью проверить, как идут работы.

«В сентябре откроем в селе Тулагино новую врачебную амбулаторию, которая создаётся в рамках модернизации первичного звена в регионе, что является одной из основных задач, поставленных перед системой здравоохранения президентом страны Владимиром Путиным. Задачи по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений республики для повышения качества и доступности медицинской помощи также ставит глава Якутии Айсен Николаев», — отметила Ольга Балабкина.

Работы на объекте выполнены на 65%, они ведутся в рамках графика. Здание, в котором амбулатория располагалась раньше, уже обветшало.

«Каждый человек должен увидеть реализацию национальных проектов, ощутить их на себе. Сейчас в Якутии введен в эксплуатацию огромный кардиологический центр, строится онкологический центр, прекрасно работает Национальный центр медицины Якутии, где уже проходят высокотехнологические операции на сердце и по пересадке органов. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» наши медики получают необходимое оборудование и могут оказывать высококачественную помощь. Строятся новые больницы, чтобы люди в них могли проходить эффективное лечение. Это очень важно для нас», — отметил председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, десять новых автомобилей УАЗ для оказания медпомощи отправят в Якутию. Транспорт приобретен по нацпроекту «Здравоохранение».