Донецк, 12 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую. Об этом 12 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что в 00:02 киевские боевики выпустили три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка, в 00:20 — четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам города и в 00:40 — ещё четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району.

Также указывается, что в 06:50 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив по ней четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемерове воспитанники трёх детских домов провели акцию: «Дети — детям», таким образом поддержав детей Донбасса.