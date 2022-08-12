Екатеринбург, 12 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Из Екатеринбурга в Китай могут открыть новые авиарейсы. Допуск на них получила авиакомпания «Ред Вингс», сообщает Росавиация.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Red Wings

Самолёты будут летать в Хайкоу и Санью. Периодичность полётов определена в два раза в неделю.

На сайте перевозчика пока нет сведений о новых рейсах. Между тем отметим, что разные авиакомпании уже много лет выполняют полёты из Екатеринбурга в разные города Китая.